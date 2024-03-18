Топ-нагрудник - популярная модная вещь, которая уже не удивляет

Это необычный предмет одежды, который в последние несколько лет все чаще появляется на красных дорожка, хотя его история началась еще в 60-х.

Топ нагрудник - новый модный тренд среди знаменитостей, который с каждым днем набирает все большей популярности.

Однако этот предмет одежды знаком миру моды уже давно, ведь одним из первых дизайнеров, которые включили нагрудник в свою коллекцию модной одежды был Ив Сен-Лоран.

В 1969 году модельер презентовал слепок бюста немецкой модели и аристократки Верушки фон Лендорф для своей осенне-зимней коллекции Haute Couture Empreintes, который сделал из меди художник и скульптор Клод Лаланн.

Yves Saint Laurent Haute Couture 1969 / Фото: Getty Images

Этот новый и диковинный предмет одежды с того времени начал периодически наследоваться другими дизайнерами и модельерами. Так в 1980 году в коллекции прет-а-порте модный экспериментатор - японский дизайнер Иссей Мияке - презентовал миру свое творение - акриловый нагрудник, который повторял изгибы женской груди и имел небольшую баску внизу.

Issey Miyake 1980 / Фото: Getty Images

Это стало революционным творением и одним из самых культовых вещей Модного дома. В подобном нагруднике не раз появляются различные звезды на красных дорожках и в наше время.

Анитта / Фото: Associated Press

Даже сегодня различные дизайнеры не оставляют идеи создания подобных аксессуаров, но если 40 лет тому назад такая вещь считалась необычной и очень смелой, то сейчас пластиковые нагрудники можно увидеть в коллекциях многих дизайнеров. Например в 2023 году такой аксессуар стал самым горячим трендом и стал активно выпускаться многими брендами.

Кьяра Ферраньи / Фото: Getty Images

Поэтому смело можно сказать, что нагрудник - это уже не эпатажная вещь, а оригинальный предмет одежды, который может занять свое место в гардеробе наравне с маленькими черным платьем, туфлями Мэри Джейн, белой футболкой или любым вечерним платьем в пайетки.

Зендея / Фото: Associated Press

Виолетта Мангриньян / Фото: Getty Images

Сара Фруктуозо / Фото: Getty Images

Кришелл Стаус / Фото: Getty Images

Носят нугрудники теперь и мужчины, и женщины. На одежде или голом теле.

Шути Гатва / Фото: Getty Images

Сочетают подобный аксессуар восновном с платьями, но очень красиво он будет смотреться и с класическими брюками.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Помимо вариантов, которые имитируют женскую или мужскую грудь, есть и модели немного другого дизайна, например, в виде "помятой" ткани или пелерины, хотя на самом деле сделаны из пластика.

Саффрон Хокинг / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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