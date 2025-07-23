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- Школа стиля
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Топ с открытой спиной: как его носить, чтобы не светить грудью
Открытые спины — главный модный акцент этого лета. Топы, платья и боди с глубокими вырезами сзади выглядят элегантно, сексуально и одновременно чрезвычайно женственно.
Однако один вопрос не дает покоя многим модницам, а именно, как носить вещи с открытой спиной, если бюстгальтер видно или вообще невозможно надеть. Блогер и автор страницы SweaStyle поделилась собственным лайфхаком, как носить вещи с открытой спиной уверенно и без стресса.
Вещи с открытой спиной выглядят очаровательно до того момента, когда вы начинаете думать, что делать с бюстгальтером. Открытая спина и бюстгальтер с традиционными бретелями — несовместимы. Но это не значит, что придется «показать все миру».
Блогер SweaStyle советует использовать съемные накладки мягких бра, которые легко закрепить на внутреннюю сторону вашей кофточки с помощью специального тейпа (fashion tape), чтобы зафиксировать чашечки или ткань топа изнутри. Это создает визуальный эффект «налегке», но с полной безопасностью.
Что еще можно сделать
Силиконовые чашечки или пушап наклейки. Один из самых популярных вариантов — бесшовные силиконовые чашечки. Они фиксируются непосредственно на груди, не имеют бретелей, их не видно под одеждой и они прекрасно поддерживают форму. Выбирайте многоразовые варианты из качественного медицинского силикона.
Топы со встроенной поддержкой. Многие бренды предлагают открытые модели с внутренней структурой, а именно вшитые чашечки, эластичная подкладка или плотная ткань, которая поддерживает грудь даже без бюстгальтера.
Бра без спины. Существуют специальные модели бюстгальтеров с силиконовыми или прозрачными спинками, или те, которые крепятся только на передней части груди. Они созданы именно для таких случаев.
Одежда с открытой спиной это не только о моде, а о смелости, индивидуальности и женственности. Благодаря современным технологиям и лайфхакам можно оставаться стильной и уверенной без компромиссов с удобством.