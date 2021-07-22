Традиционные цвета и легкие материалы: рассматриваем спортивную форму украинцев для Олимпийский игр

Форма для украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио / Getty Images

Украину на Олимпиаде в Токио представят 158 спортсменов. Игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

23 июля в Токио состоится официальное открытие летних Олимпийских игр, где украинские спортсмены примут участие в "Параде наций", в ходе которого пройдут маршем по стадиону. Именно в это момент весь мир увидит новую олимпийскую форму, которая традиционно выполнена в желто-голубых цветах.

Создал форму для украинской команды спортивный бренд PEAK, используя традиционные цвета - светло-синий и желтый, которые сочетаются с белым. Вещи созданы в удобных фасонах и с легких тканей, которые соответствуют климату Токио. По словам Олимпийского комитета, светлые тона, символизируют веру и надежду.

В коллекции представлены костюмы с брюками и кофрами на замке и более легкие варианты с шортами. Также также несколько вариантов шорт, футболок, головных уборов и сумок. Обувь в украинских спортсменов будет белого цвета. На спине ветрозащитной куртки, в которой спортсмены завтра выйдут на стадион, нанесено светоотражающее изображение герба Украины, поэтому вечером идентифицировать участников нашей команды тоже будет не сложно.

Впервые форму представили украинские знаменитости во время проводов олимпийской команды в Японию.

Форма для украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио / Getty Images

Но отметим, что эта олимпийская форма является спортивной, а не соревновательной. Именно в ней спортсмены будут выходить на парад открытия и закрытия, передвигаться по Олимпийской деревне, ходить на тренировки и подниматься на пьедесталы почета.

Форму непосредственно для соревнований изготавливают специально по требованиям международных федераций по каждому виду спорта.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады в Токио с яркими фотографиями и видео будет доступна на ТСН Проспорт.

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