как зумеры превратили чехол для телефона в символ своего статуса / © Associated Press

Реклама

Вспомните, как выглядели чехлы для телефонов в 2010-х. Большинство людей выбирали что-то максимально нейтральное, например, прозрачный пластик или силиконовый чехол без дизайна. Основная цель была проста — защитить телефон от царапин и падений.

Но за последние несколько лет ситуация кардинально изменилась. Смартфон стал предметом, который мы держим почти постоянно в руках и, соответственно, его внешний вид тоже начал иметь значение. Сегодня чехол — это нечто среднее между техническим аксессуаром и модным украшением, об этом рассказало издание InStyle

Мода на чехлы

Новую волну интереса к чехлам многие эксперты связывают с запуском необычного продукта в 2024 году. Супермодель и предпринимательница Хейли Бибер выпустила вирусный чехол для телефона от бренда Rhode. Его особенность — держатель для бальзама для губ на корпусе.

Реклама

Идея оказалась гениальной, ведь чехол стал не просто аксессуаром для гаджета, а частью бьюти и лайфстайл культуры. Так же как люди носят с собой любимый блеск для губ или стильную бутылку для воды, чехол стал частью образа.

Возвращение максимализма

После нескольких лет минимализма мода снова движется в сторону более яркого и индивидуального стиля. Однако вместо того, чтобы полностью менять гардероб, люди начали экспериментировать с маленькими деталями.

Первым сигналом стал тренд на подвески для сумок, который активно развивался в 2023 году. Теперь эта тенденция перешла к другому предмету, который мы держим ежедневно в руках — смартфону.

Чехол как способ самовыражения

Современные чехлы уже давно перестали быть скромными. Самые популярные варианты сейчас:

Реклама

яркие цвета

крупные декоративные элементы

подвески и цепочки

необычные текстуры

иногда даже намеренно «непрактичный» дизайн

Главная цель — быть заметным, такие аксессуары созданы для того, чтобы их видели друзья, они попадали в кадр и даже становились темой для разговора.

Возвращение PopSockets и телефонных цепочек

Еще несколько лет назад PopSockets (специальные держатели для смартфонов, которые крепятся к чехлу) воспринимались исключительно как удобный держатель для телефона. Теперь они превратились в декоративный элемент, иногда даже похожий на маленькую скульптуру.

Похожая история произошла и с цепочками для телефонов, когда-то их ассоциировали скорее со старшим поколением, но сейчас они переживают настоящий ренессанс. На рынке даже представлены такие аксессуары, как небольшой чехол-сумка для смартфона.

Влияние Instagram и TikTok

В соцсетях, особенно в TikTok, активно набирают популярность бренды, которые создают чехлы с декоративными элементами. Их аксессуары украшены:

Реклама

стразами

бусинами

жемчужинами

И выглядят скорее ювелирными украшениями, чем техническими аксессуарами.

Еще один фактор популярности чехлов — возвращение зеркальных селфи. Если раньше Instagram был заполнен постановочными фотографиями, то сейчас в лентах все чаще появляются:

фото в лифте

зеркала в ванной

быстрые снимки с друзьями

И на этих фото телефон всегда попадает в кадр, поэтому чехол становится частью образа так же как сумка или украшения.

Новый статус-символ зуммеров

Интересно, что популярность чехлов как аксессуаров связана еще и с их доступностью. В отличие от дизайнерской сумки, которая может стоить тысячи долларов, стильный чехол позволяет почти каждому участвовать в модных трендах. Это маленькая деталь, которая сигнализирует что вы следите за трендами, обращаете внимание на детали и не боитесь проявлять индивидуальность.

Реклама

Современная мода все больше отходит от строгих правил и движется в сторону игры, самовыражения и маленьких радостей. Именно поэтому чехол для телефона — предмет, который всегда с нами, превратился в неожиданный модный аксессуар. Он маленький, доступный, легко меняется и при этом всегда заметен.

Похоже, в мире, в котором стиль становится более индивидуальным и легким, именно чехол для телефона может рассказать о вас больше, чем кажется на первый взгляд.