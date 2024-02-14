Трендовая обувь 2024: три пары, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Мода регулярно меняется и развивается, ведь, даже если в нашу жизнь возвращаются тренды прошлых годов, они все равно включают современные тенденции.

Тренды 2024 года в очередной раз намекают нам на ностальгию за прошлым, а также окончательно дают понять, что в моде теперь комфорт. Также, рассматривая модели, которые появляются на подиумах и стритстайлерах, можно с уверенностью сказать, что бренды теперь делают ставку на более мягкие материалы и дизайн.

Ниже мы собрали для вас три горячих обувных тренда, которые будут доминировать весной.

Мэри Джейн

Это культовая модель обуви, которая берет свое начало с детских туфель. Они представляют собой туфли на ремешке и могут быть как на высоком каблуке, так и на низком.

Мэри Джейн были в мире моды всегда, но их камбэк случился в 2021 году и затем популярность только росла. Сейчас эту модель предлагают многие бренды, поскольку это удобная, лаконичная обувь, которую можно сочетать со многими нарядами.

Фото: Getty Images

Лоферы

Это еще одна удобная пара обуви, которая вернулась в моду. Хотя теперь лоферы модифицировались, и многие марки предлагают эту модель на каблуках, платформах или даже в виде мюлей. Такая обувь будет особенно актуальна весной, ведь удачно будет сочетаться с пальто и мини-юбкой.

Фото: Getty Images

Небольшой каблук

Этот вид каблуков еще называют "кошачьими". Они характерны тем, что невысокие, из-за чего очень удобные. Свое название получили, потому что, появившись на модной арене, считались тренировочными для "котят" - молодых девочек-подростков, которые еще не привыкли ходить на высоких каблуках.

Сейчас такие каблуки можно увидеть у многих известных брендов и дизайнеров, хотя когда-то их критиковали за "бабушкины" ассоциации.

Фото: Getty Images

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