Трендовая обувь 2024: три самые востребованные модель на весну

Постепенно каблуки становятся все ниже, а в тренды вырываются высокие платформы и комфортные модели обуви, которые не пережимают ногу. Также 2024 году нас не отпустит стиль Y2K, навеяный двухтысячными.

Ниже мы собрали для вас must-have весны, которые точно должны быть в вашем шкафу.

Мюли

Это спорная модель обувь, ведь кто-то из стилистов говорит, что мюли в 2024 году выйдут из моды, а другие наоборот - советуют приобретать их уже сейчас, поскольку это один из самых горячих трендов весны и лета. Однако расматривая фото из модных шоу, становится понятно, что туфли без задников будут с нами еще долго, ведь многие бренды выпустили их в своих коллекциях, а стритстайлеры уже активно выгуливают на улицах Нью-Йорка и Парижа. Это стильная и элегантная пара обуви, которая будет хорошо смотреться с юбками миди.

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Сапоги с драпировкой

После тренда на модели в стиле двухтысячных, когда в моде были приталенные высокие сапоги, к нам постепенно возвращается тренд на более свободные модели со складками. В новом сезоне дизайнеры предлагают модели со складками, которые элегантно ниспадают до щиколоток. Такие сапоги смотрятся элегантно, придают фигуре стройности, а также подойдут многим фигурам.

Фото: Getty Images

Платформа

На платформе в сезоне весна-лето нам предлагают совершенно разные виды обуви: лоферы, ботинки и туфли. И что интересно, популярность платформ растет параллельно с популярностью балеток. Высокая подошва хорошо будет сочетаться с легкими летними платьями и мини-юбками.

Фото: Getty Images

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