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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Трендовые аксессуары лета 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 украшений, которые должны быть в вашей коллекции

Дизайнер поделился новыми модными советами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Лето уже совсем совсем близко, а аксессуары — это неотъемлемая часть лука — то, что сделает твой образ неповторимым. Поэтому благодаря этим советам вы узнаете, какие украшения будут в тренде этого сезона.

/ © Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

/ © Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

/ © Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

/ © Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

/ © Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

Ранее Андре Тан назвал главные тренды лета 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
177
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