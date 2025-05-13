Трендовые аксессуары лета 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 украшений, которые должны быть в вашей коллекции

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Лето уже совсем совсем близко, а аксессуары — это неотъемлемая часть лука — то, что сделает твой образ неповторимым. Поэтому благодаря этим советам вы узнаете, какие украшения будут в тренде этого сезона.

© Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

© Instagram Андре Тана

Ранее Андре Тан назвал главные тренды лета 2025 года.