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Трендовые цветовые сочетания 2024 года: модные советы от Андре Тана

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Трендовые цветовые сочетания 2024 года: модные советы от Андре Тана

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Дизайнер назвал пять сочетаний, на которые следует обратить внимание.

Он советует попробовать одно из этих сочетаний для своего следующего образа, ведь это покажет, насколько цвета играют важную роль. В этом году не стоит бояться пробовать новое!

Пастельно-розовый + красный – нежное сочетание с ноткой страсти.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Кремово-желтый + перламутрово-серый - очень изысканное и аристократическое сочетание как на каждый день, так и на выход.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Серый + красный – классика, которая никогда не выходит из моды.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Винный + синий – очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Голубой + коричневый – покой, стиль и сдержанность.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

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