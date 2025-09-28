Трендовые очки 2025 года: оправы, которые стоит приобрести в этом сезоне / © Credits

Очки в 2025 году перестают быть лишь необходимостью для зрения, они становятся настоящим модным аксессуаром, который подчеркивает индивидуальность и дополняет любой образ. В этом сезоне дизайнеры предлагают сочетание классики и смелых экспериментов с формой, цветом и материалом оправ. Выбор правильных очков способен не только подчеркнуть черты лица, но и сделать вас более уверенными и стильными в повседневной жизни, об этом рассказало издание Woman&Home.

Круглые очки

Опра Уинфри / © Associated Press

Круглые оправы возвращаются на пик популярности. Они ассоциируются с творческими личностями и историческими иконами стиля. Такие очки смягчают острые черты лица и добавляют образу легкости.

Совет: для тех, у кого квадратное лицо, выберите узкие круглые оправы; для овального — подойдут удлиненные овалообразные формы. Летние пастельные цвета, например, нежно-голубой или лиловый, выглядят особенно гармонично.

Авиаторы

Лиза Кудров / © Associated Press

Авиаторы остаются беспроигрышным вариантом для любого типа лица. Их особенность — баланс между прямыми линиями и закругленными краями, а это делает образ гармоничным.

Совет: если у вас узкое лицо, выберите металлическую тонкую оправу; для более выразительных черт сделайте акцент на цветной ацетатной оправе, например, в красном или терракотовом оттенке.

Оправа Heritage

Мерил Стрип / © Associated Press

Wayfarer (трапециевидная форма) и Cat’s Eye (форма с заостренными и приподнятыми вверх внешними уголками) продолжают оставаться любимыми моделями. Эти формы подчеркивают черты лица и добавляют вашему стилю ретро ноты. В 2025 году они получили современное обновление, более четкие углы, геометрические детали и смелые цветовые акценты.

Совет: попробуйте глубокие красные, зеленые или синие оправы, чтобы оживить классический стиль.

Прозрачные и полупрозрачные

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / © Getty Images

Незаменимый минималистичный тренд 2025 года — прозрачные оправы. Они подходят к любому образу, не конфликтуют с оттенком кожи или цветом волос.

Совет: выберите прозрачную оправу с легким оттенком персикового, розового или желтого для свежего вида. Этот стиль идеально подходит для ежедневного использования.

Прямоугольные очки

Кортни Кокс и Лиза Кудроу / © Getty Images

Прямоугольные и квадратные оправы остаются классикой для тех, кто хочет придать чертам лица четкие контуры. Они идеальны для круглого или удлиненного лица.

Совет: для нежных черт лица — металлические тонкие оправы, для выразительных — массивные ацетатные формы.

Цветные очки

Кейт Бланшетт / © Getty Images

В 2025 году цветные оправы снова в тренде. От насыщенного рубинового до прозрачного сапфирового, смелый цвет оживляет образ и делает очки главным акцентом вашего стиля.

Совет: для начала выберите насыщенные, но прозрачные оттенки; если хотите более смелый вариант, попробуйте градиентные оправы.

Как выбрать идеальные очки

Форма лица: подбирайте оправу, которая подчеркивает ваши черты. Круглое лицо — прямоугольные или квадратные формы, квадратное — округлые и геометрические, узкое — прямоугольные оправы. Цвет: золотые и терракотовые оправы добавляют тепла коже, серебряные и прозрачные — охлаждают. Практичность: учитывайте толщину линз, вес оправы и комфорт на носу. Массивные оправы лучше для выразительного образа зрения, тонкие — для элегантного.

Когда вы выбираете очки в 2025 году, стоит ориентироваться не только на тренды, но и на форму лица, оттенок кожи и собственный стиль жизни. Главное — найти именно ту пару, которая подчеркнет вашу уникальность и станет настоящим украшением образа.