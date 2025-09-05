Трендовые осенние платья этого сезона: чем обновить свой гардероб

Трендовые осенние платья этого сезона: как обновить свой гардероб / © Getty Images

Осенние платья легко сочетаются с тренчами, джинсовыми куртками, свитерами и высокими сапогами. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на богатство текстур, яркие акценты и неожиданные сочетания. Издание Real Simple рассказало о 9 трендах осенних платьев, чтобы вы могли легко обновить свой гардероб.

Животные принты

Леопард, зебра или даже змеиный узор — хищная классика снова в центре моды. Дизайнеры называют леопардовый принт новой «базой», ведь он прекрасно сочетается с черным, красным или даже пастельными оттенками. Такие платья подойдут как для вечерних выходов, так и для будничных образов с грубыми ботинками или тренчем.

Замша и вельвет

Теплые фактурные ткани возвращают в моду атмосферу 60-70-х годов. Вельветовые миди-платья на пуговицах или замшевые сарафаны отлично смотрятся в сочетании с гольфами и высокими сапогами. Это и уютно, и стильно одновременно.

Бохо шик

Макси-платья с кружевом, рюшами или бахромой — несомненный хит этой осени. Они создают романтическое настроение, а в паре с массивными ботинками или байкерскими куртками приобретают современный характер.

Школьный стиль

Платья с воротничками, плиссировкой или в стиле «школьной формы» — еще один тренд сезона. Такую одежду можно смело носить в офис, на учебу или комбинировать с лоферами и жакетами для стильных выходных.

Блеск и пайетки

Платья с пайетками или металлизированным напылением гарантируют эффектный образ. Если полностью блестящий образ кажется слишком смелым, добавьте сияние в деталях, например пояс, пиджак или аксессуары.

Оттенки красного

Классический красный, марсала или винный оттенок — настоящие фавориты сезона. Такие платья подчеркивают уверенность и добавляют женственности. Они отлично смотрятся как в деловых, так и в вечерних образах.

Платье-тренч

Тренч уже давно считается базовым элементом гардероба, но теперь он трансформировался в стильное платье. Такой вариант имеет элегантный и практичный вид, его можно носить самостоятельно или как накидку поверх тонкого платья, или топа.

Шелк и кружево

Тренд на «шик с нотками бельевого стиля» не сдает позиций. Шелковые или кружевные платья-слипы можно носить с объемными свитерами, жакетами или кардиганами. Это идеальное сочетание женственности и комфорта.

Мини

Вдохновленные модой 60-х, короткие структурированные платья снова в топе. Их носят с черными колготками и высокими сапогами или кедами для более игривого образа. Это выбор для смелых модниц, которые любят акцентировать на ногах.

Осень 2025 года — это время смелых экспериментов. Главное — не бояться комбинировать платья с разными фактурами и аксессуарами. Пояс, шарф, крупные серьги или шляпа способны превратить даже самое простое платье в трендовый образ.