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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

Трендовые стили лета 2025 года: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание и добавить в гардероб

Дизайнер назвал новые тренды и стили, которые стали настоящими фаворитами летнего сезона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

ДЕВУШКА С ИБИЦЫ

Девушка с Ибицы, которая носит мини-юбки, пайетки и крупные цветочные принты. Ее образ невозможно представить без плетеных сумок, массивных украшений и ярких акцентов. Этим летом в тренде — свобода, блеск и яркие элементы.

ДОЧЬ РЫБАКА

Резиновые сапоги, «дедовские» рубашки и сочетание несочетаемого — это главный тренд этой эстетики. Миксуем объемные свитера с мини-шортами и носим все то, что можно совместить с натуральными материалами. Все эти детали добавляют креатива в образ, который подходит для прогулок на природе или летних фестивалей.

КОРОЛЕВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Этим летом корсеты, цепочки и жемчужины возвращаются в моду. Вдохновение средневековьем в виде изящных нарядов благородных дам и рыцарей. Добавляем этот шик в современный гардероб через легкие платья, жемчужные украшения и элементы, отсылающие к эпохе рыцарства.

ЭСТЕТИКА ХОЗЯЙКИ

Эстетика Марты Стюарт переходит к эпохе зуммеров. Ее стиль из 90-х и 2000-х — это минималистичные линии, пастельные тона, льняные платья и плетеные сумки. Тренд на деревянные бусины, воздушные платья-рубашки создает ощущение спокойствия, которое идеально подойдет для лета.

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Дата публикации
Количество просмотров
189
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