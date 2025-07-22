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- Школа стиля
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Трендовые стили лета 2025 года: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание и добавить в гардероб
Дизайнер назвал новые тренды и стили, которые стали настоящими фаворитами летнего сезона.
ДЕВУШКА С ИБИЦЫ
Девушка с Ибицы, которая носит мини-юбки, пайетки и крупные цветочные принты. Ее образ невозможно представить без плетеных сумок, массивных украшений и ярких акцентов. Этим летом в тренде — свобода, блеск и яркие элементы.
ДОЧЬ РЫБАКА
Резиновые сапоги, «дедовские» рубашки и сочетание несочетаемого — это главный тренд этой эстетики. Миксуем объемные свитера с мини-шортами и носим все то, что можно совместить с натуральными материалами. Все эти детали добавляют креатива в образ, который подходит для прогулок на природе или летних фестивалей.
КОРОЛЕВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Этим летом корсеты, цепочки и жемчужины возвращаются в моду. Вдохновение средневековьем в виде изящных нарядов благородных дам и рыцарей. Добавляем этот шик в современный гардероб через легкие платья, жемчужные украшения и элементы, отсылающие к эпохе рыцарства.
ЭСТЕТИКА ХОЗЯЙКИ
Эстетика Марты Стюарт переходит к эпохе зуммеров. Ее стиль из 90-х и 2000-х — это минималистичные линии, пастельные тона, льняные платья и плетеные сумки. Тренд на деревянные бусины, воздушные платья-рубашки создает ощущение спокойствия, которое идеально подойдет для лета.