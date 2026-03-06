- Дата публикации
Трендовые сумки 2026 года: Андре Тан рассказал, какие модели снова выйдут в топ и удивят весной
Сумка — неотъемлемый элемент любого образа, поэтому дизайнер рассказал, какие модели стоит выбирать этой весной, чтобы быть в тренде.
Сумка-косметички
Эта модель сумок остаются в тренде уже не первый год и точно будет популярной и в 2026 году. Они добавляют элегантности и выглядят очень роскошно.
Сумки с фермуаром
Такая сумка добавляют классики и стиля к любому образу.
Винтажные сумки
Сумки в ретро-стиле или перевыпуски старых моделей брендов не выходят из моды. Они добавляют нотки ностальгии и будут в тренде не только этой весной, но и следующих сезонов.
Сумки-мешок
Минималистичные или с акцентами, они современные и красивые. Особенно интересно сумка-мешочек выглядит с кисточками, которые, кстати, являются одним из трендов этого года.
Клатч
Как варианты из гладкой ткани, так и текстурированные или с принтами — зебра, гепард или леопард. Такая сумка точно сделает любой образ ярким и стильным и привлечет внимание к деталям.