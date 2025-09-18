- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Трендовые свитера 2025 года: Андре Тан назвал самые модные варианты этого сезона
Уже совсем скоро придет похолодание, поэтому, самое время начать думать о новых осенних коллекциях, которые уже появились в магазинах.
Если еще не определились, какой свитер выбрать для этого холодного сезона, дизайнер Андре Тан назвал самые популярные и трендовые варианты.
Свитер с высоким горлом
Высокий воротник это не только тепло, но и стиль. Выбирайте кашемир или мягкий трикотаж для комфортных осенних прогулок. Такой свитер хорошо будет сочетаться как с джинсами так и с кожаными юбками.
Классический объемный свитер
Такой свитер добавит шарма даже самым простым образам. Сочетать такой свитер стоит с джоггерами или классическими брюками. Подходят такие свитера и для прогулок, и для работы.
Свитер крупной вязки
Крупная вязка добавляет текстуры образу, а сочетать такие свитера стоит с джинсами или юбками.
Свитер с оригинальными деталями
Это могут быть яркие акценты, например, вырезы на плечах, объемные манжеты или декор — все, что привлекает внимание.