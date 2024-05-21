Тренды лета 2024: Андре Тан назвал 5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе

Лето уже совсем близко, поэтому пора готовить гардероб к жарким дням.

Какие же цвета и фасоны будут актуальны летом 2024 года.

1. Цвет сливочного масла

Эпоха ярко-красного медленно, но верно подходит к концу. Этим летом на пике популярности будет нежный и солнечный желтый. Цвет сливочного масла просто must-have в вашем гардеробе.

2. Летящие ткани

Легкая и воздушная – вот основа летнего гардероба 2024 года! Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам чувство комфорта и подчеркнут вашу женственность.

3. Белый стиль

Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки и даже полупрозрачные бра — все это будет в моде этим летом. Но не забудьте о балансе. Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками.

4.Юбки-баллоны

Не успели приобрести эту модель в прошлом сезоне, а так хочется? Не волнуйтесь! Юбки-баллоны все еще в тренде! Их можно носить с чем угодно, но лучше совмещать с грубым верхом, чтобы создать интересный контраст.

5. Флористика

Цветы, цветы и еще раз цветы! Обожаю их! И в этом сезоне это не только о цветочном принте, но и 3D-цветах и аксессуарах в форме цветов. То есть этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии, чтобы каждая расцвела.

Читайте также: