- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Тренды обуви на осень 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 моделей, на которые стоит обратить внимание
Лето уже закончилось, поэтому пора ознакомиться с осенними трендами. Дизайнер Андре Тан назвал модели обуви, которая реально «сделает» ваш образ этой осенью.
Балетки с ремешком
Балетки уже давно вернулись и теперь они стали еще милее. Модели с ремешком — просто идеальный вариант для всех романтических луков.
Грубые лоферы
Черные, бордовые или даже бежевые — все зависит от вашего настроения.
Сапоги
В них можно заправлять джинсы, носить с юбками, это будет и практично, и красиво.
Ботинки на платформе и с мехом
Это одновременно красиво и очень тепло. Такая обувь просто идеальна для первых холодов. А еще подобные сапоги прекрасно сочетаются с мини-юбками.
Обувь с контрастной подошвой
Это немного ретро-вайб, который выглядит ярко и добавит изюминку даже к базовому луку.