Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Школа стиля
213
1 мин

Тренды обуви на осень 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 моделей, на которые стоит обратить внимание

Лето уже закончилось, поэтому пора ознакомиться с осенними трендами. Дизайнер Андре Тан назвал модели обуви, которая реально «сделает» ваш образ этой осенью.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Балетки с ремешком

Балетки уже давно вернулись и теперь они стали еще милее. Модели с ремешком — просто идеальный вариант для всех романтических луков.

Грубые лоферы

Черные, бордовые или даже бежевые — все зависит от вашего настроения.

Сапоги

В них можно заправлять джинсы, носить с юбками, это будет и практично, и красиво.

Ботинки на платформе и с мехом

Это одновременно красиво и очень тепло. Такая обувь просто идеальна для первых холодов. А еще подобные сапоги прекрасно сочетаются с мини-юбками.

Обувь с контрастной подошвой

Это немного ретро-вайб, который выглядит ярко и добавит изюминку даже к базовому луку.

213
