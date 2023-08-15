Тренды осени 2023 года: Андре Тан назвал пять вещей, которыми нужно пополнить свой гардероб

Осень уже на носу, и это значит, что самое время начать готовить гардероб к новому сезону.

Украинский дизайнер рассказал в Instagram о главных направлениях осенней моды 2023 года, чтобы вы могли быть уверены в своем стиле.

1. Монохром

Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый – в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть. Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета.

Андре Тан назвал тренды осени 2023 года / Фото: Instagram Андре Тана

2. Возврат нулевых

Этот год пронизан влиянием 2000-х. От широких карго до украшенных пуговицами кардиганов и смелых мотоциклеток эти трендовые вещи не теряют актуальности уже не один сезон. Однако в этот раз акцент не только на нарядах, но и на аксессуарах: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.

Андре Тан назвал тренды осени 2023 года / Фото: Instagram Андре Тана

3. Фактурная кожа

Кожа – главный материал, которым удивляли дизайнеры. Осенью-зимой кожа почти всегда входит в список актуальных трендов, но каждый раз с собственными нюансами. На этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий или с вышивкой или строчкой.

Андре Тан назвал тренды осени 2023 года / Фото: Instagram Андре Тана

4. Костюм в полоску

Костюм в полоску станет центральным предметом вашего стильного гардероба в новом сезоне. Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно.

Андре Тан назвал тренды осени 2023 года / Фото: Instagram Андре Тана

5. Изысканные высокие сапоги

Этот сезон ставит на пьедестал высокие сапоги до колен, отражая романтику и бунтарство. Они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.

Андре Тан назвал тренды осени 2023 года / Фото: Instagram Андре Тана

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