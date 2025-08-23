- Дата публикации
Тренды осени 2025: Андре Тан назвал главные цвета, акценты и сочетания в одежде
Дизайнер назвал модные новинки, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы быть в тренде осенью 2025 года.
Больше — интереснее
Этой осенью чем больше слоев, тем лучше. Легкое платье поверх рубашки, вязаный топ на стеганом свитшоте или кружево поверх атласа — главное, чтобы выглядело неожиданно. Осень — время для экспериментов!
Прямоугольные юбки
Миучча Прада показала, что юбка может быть геометрической, с четкими формами и интересными деталями. Кожаные, со складками, завязками или швами наружу — чем необычнее, тем круче!
Пятнистый шик
Новый принт сезона — что-то между горохом, леопардом и брызгами краски. Может быть на пальто, платье или даже мехе. Стильная альтернатива привычной анималистике.
Фиалковый оттенок
Если бордо уже надоел, попробуй насыщенный фиолетовый. Gucci сделали с ним объемные пальто, легкие платья, Valentino — жакеты с бантом, Zomer — легкие платья. Цвет, который точно привлечет внимание.
Императорский аксессуар
Красные перчатки — главный акцент сезона. Когда-то это был символ власти в Священной Римской империи, а сейчас просто яркая деталь, которая делает образ ярче. Кожаные, с бантиками или без — выбор за вами.