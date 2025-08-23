ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Тренды осени 2025: Андре Тан назвал главные цвета, акценты и сочетания в одежде

Дизайнер назвал модные новинки, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы быть в тренде осенью 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Больше — интереснее

Этой осенью чем больше слоев, тем лучше. Легкое платье поверх рубашки, вязаный топ на стеганом свитшоте или кружево поверх атласа — главное, чтобы выглядело неожиданно. Осень — время для экспериментов!

Прямоугольные юбки

Миучча Прада показала, что юбка может быть геометрической, с четкими формами и интересными деталями. Кожаные, со складками, завязками или швами наружу — чем необычнее, тем круче!

Пятнистый шик

Новый принт сезона — что-то между горохом, леопардом и брызгами краски. Может быть на пальто, платье или даже мехе. Стильная альтернатива привычной анималистике.

Фиалковый оттенок

Если бордо уже надоел, попробуй насыщенный фиолетовый. Gucci сделали с ним объемные пальто, легкие платья, Valentino — жакеты с бантом, Zomer — легкие платья. Цвет, который точно привлечет внимание.

Императорский аксессуар

Красные перчатки — главный акцент сезона. Когда-то это был символ власти в Священной Римской империи, а сейчас просто яркая деталь, которая делает образ ярче. Кожаные, с бантиками или без — выбор за вами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie