Тренды платьев на лето 2024: 10 моделей, которые должны быть в вашем шкафу

Проанализировав модные тенденции сезона весна-лето 2024, мы выделили десять моделей летних платьев, которые точно будут в тренде в теплый период.

Белый цвет

Светлые и невесомые платья будут особенно популярны этим летом, ведь их легко стилизовать, разбавлять яркими аксессуарами и они отлично подойдут для жаркого дня. Однако, чтобы не быть похожей на невесту дизайнеры предлагают для повседневной носки выбирать лаконичные модели.

Alberta Ferretti / Фото: Getty Images

Драпировка

Этот элемент декора присущий во многих коллекциях и в разных интерпретациях. Выглядеть драпировка на платье, в независимости от фасона, всегда будет женственной, элегантно и романтично.

Alberta Ferretti / Фото: Getty Images

Цветочные мотивы

Цветы в 2024 году дизайнеры предлагают нам носить совершенно в любом виде: как украшения в волосах, как ювелирные изделия, а также надевать обувь с цветами, платья с объемными цветочными элементами, ну и соответственно популярными будут и цветочные ткани. Платья с цветочным принтом всегда смотреться очень романтично и по-летнему и являются Must Have в теплое время года.

Givenchy / Фото: Getty Images

Лаконичные силуэты

От сложных дизайнов и фасонов многие дизайнеры отказались. Летом и весной 2024 года нам предлагают носить прямые, приталенные, однотонные платья и отказаться от излишнего декора. Акцент во многом сделан на практичность.

Fendi / Фото: Getty Images

3D-элементы

Объемные украшения также присутствуют на одежде в этом году причем не только на вечерних вариантах, но и на более повседневных. Чаще всего встречаются 3D-элементы виде цветов, но также можно увидеть их из бисера, пайеток, перьев и кожи.

Chloé / Фото: Getty Images

Вязаные платья

Речь идет о нарядах сделанных в технике макраме или связанных крючком. Такие платья разной длины идеально подойдут для жаркого летнего дня или отдыха. Самыми популярными дизайнами будет сетка и кружево.

Michael Kors / Фото: Associated Press

Металлик и золото

Хотя этот стиль никогда на самом деле не выходит из моды, в этом теплом сезоне нам предлагают в таких оттенках на подиумах очень много вариантов платьев вечерних и повседневных дизайнов. Также огромное количество материалов из которых они сделаны - от жаккарда до шелка. Также есть и более нарядные варианты - ткани полностью расшитые пайетками.

Chloé / Фото: Getty Images

Miu Miu / Фото: Getty Images

Бахрома

Поскольку в 2024-м все популярней становится бохо-эстетика, бахрома также присутствует во многих коллекциях. Дизайнеры предлагают нам ее из кожи, бисера, перьев и нитей. С бахромой летние платья будут выглядеть более интересно и она подчеркнет каждое ваше движение.

Alexander McQueen / Фото: Getty Images

На одно плечо

Похоже в летних коллекциях многие бренды решили прославить греческих богинь, поскольку именно такую тенденцию мы увидели. Платья на одно плечо будут очень популярны.

Chloé / Фото: Getty Images

Прозрачность

Назвать это чем-то новым, конечно же, невозможно, но тренд на прозрачные платья останется с нами и в этом году. Поскольку летом такие платья актуальны как никогда среди самых популярных можно увидеть наряды из тонкого шелка, шифона и вязаные крючком.

Coperni / Фото: Getty Images

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