Школа стиля
107
1 мин

Тренды спортивного стиля 2026 года: Андре Тан назвал три модные вещи

Дизайнер назвал спортивные тренды, которые хорошо вписываются в повседневные образы, ведь спортивный стиль уже давно не только о комфорте, но и об элегантности и женственности. Эти советы помогут не выглядеть, как на уроке физкультуры.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Сет-комплекты

Сегодня спортивные костюмы не просто для тренировки, они — основа повседневного гардероба. Такие однотонные комплекты комплекты с комфортными брюками выглядят стильно и уместно, особенно, если выбрать современный крой и нейтральные оттенки.

Спортивные модели со штанами-буткат (bootcut)

Такие варианты одежды всегда являются современными и стильными. Носить их стоит с топами или футболками. Силуэты с расклешенными брюками добавляют образу элегантности и делают его очень модным и актуальным.

Модели с подплечниками

Такие варианты выглядят стильно и изысканно. Кофты с подплечниками могут быть свободного кроя и структурированными, или приталенного силуэта.

