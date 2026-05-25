Тренды спортивного стиля 2026 года: Андре Тан назвал три модные вещи
Дизайнер назвал спортивные тренды, которые хорошо вписываются в повседневные образы, ведь спортивный стиль уже давно не только о комфорте, но и об элегантности и женственности. Эти советы помогут не выглядеть, как на уроке физкультуры.
Сет-комплекты
Сегодня спортивные костюмы не просто для тренировки, они — основа повседневного гардероба. Такие однотонные комплекты комплекты с комфортными брюками выглядят стильно и уместно, особенно, если выбрать современный крой и нейтральные оттенки.
Спортивные модели со штанами-буткат (bootcut)
Такие варианты одежды всегда являются современными и стильными. Носить их стоит с топами или футболками. Силуэты с расклешенными брюками добавляют образу элегантности и делают его очень модным и актуальным.
Модели с подплечниками
Такие варианты выглядят стильно и изысканно. Кофты с подплечниками могут быть свободного кроя и структурированными, или приталенного силуэта.