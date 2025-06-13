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- Школа стиля
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Тренды свадебных платьев 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 стилей, на которые нужно обращать внимание
Свадебное платье 2025 года – это не только о «классическом платье». Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день.
СИЛУЕТ «РУСАЛКА»
Этот фасон остается актуальным каждый год. Облегает тело, подчеркивает фигуру, а внизу раскрывается как бутон цветка. В 2025-м «русалки» становятся еще легче: прозрачность, невесомые ткани, изящные детали.
МИНИМАЛИЗМ
Чистые линии, минимум декора и подчеркивающий фигуру силуэт. Минималистичные свадебные платья — для тех, кто ценит элегантность и природную красоту. В таком платье удобно двигаться, и оно точно будет стильно выглядеть на фото даже через годы.
ДРАПИРОВКА
Мягкие складки, струящиеся ткани и вдохновение греческими богинями — драпировка вернулась в свадебную моду 2025 года. Длинные шлейфы, высокие разрезы, многослойные юбки — сочетание классики и современной драмы.
БОХО-ШИК
Расслабленные силуэты, кружево, воланы и плетеные элементы — именно так выглядит свадебное платье для невест, которым близка богемная эстетика 70-х. Минимум корсетов, максимум свободы.
ТЮЛЬ
Воздушные платья из тюля, похожие на облака, — романтическая классика, которая в 2025-м становится еще популярнее. От балетной эстетики к сексуальной прозрачности — тюль адаптируется под любой образ.