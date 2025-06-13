Тренды свадебных платьев 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 стилей, на которые нужно обращать внимание

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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СИЛУЕТ «РУСАЛКА»

Этот фасон остается актуальным каждый год. Облегает тело, подчеркивает фигуру, а внизу раскрывается как бутон цветка. В 2025-м «русалки» становятся еще легче: прозрачность, невесомые ткани, изящные детали.

МИНИМАЛИЗМ

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Чистые линии, минимум декора и подчеркивающий фигуру силуэт. Минималистичные свадебные платья — для тех, кто ценит элегантность и природную красоту. В таком платье удобно двигаться, и оно точно будет стильно выглядеть на фото даже через годы.

ДРАПИРОВКА

Мягкие складки, струящиеся ткани и вдохновение греческими богинями — драпировка вернулась в свадебную моду 2025 года. Длинные шлейфы, высокие разрезы, многослойные юбки — сочетание классики и современной драмы.

БОХО-ШИК

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Расслабленные силуэты, кружево, воланы и плетеные элементы — именно так выглядит свадебное платье для невест, которым близка богемная эстетика 70-х. Минимум корсетов, максимум свободы.

ТЮЛЬ

Воздушные платья из тюля, похожие на облака, — романтическая классика, которая в 2025-м становится еще популярнее. От балетной эстетики к сексуальной прозрачности — тюль адаптируется под любой образ.