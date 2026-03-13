ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Тренды весны 2026 года: Андре Тан назвал топ-5 вещей гардероба, которые освежат любой образ

В этом сезоне весенний гардероб должен быть и стильным, и комфортным. Именно поэтому дизайнер подготовил для вас самые трендовые вещи, которые точно должны быть в каждом гардеробе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Кожаная куртка

Куртка должна быть не косухой, выбирайте короткие модели или похожие на бомберы. Такая вещь будет невероятно смотреться с различными аутфитами.

Полупрозрачный лонгслив

Это вещь, которую можно сочетать с различным нижним бельем, например, можно выбрать белый лонгслив и цветные бюстгальтеры.

Лоферы

Это обувь, которая идеально добавит стиля вашему образу. Лоферы — это отличная альтернатива вашим кроссовкам.

Джинсы с низкой посадкой

Такие джинсы — настоящий хит сезона, поэтому обязательно обратите на них внимание.

Акцентная сумка

Не имеет значения какая это сумка — главное, чтобы она была интересной и поднимала даже самый простой ваш образ на новый уровень.

