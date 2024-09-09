Треш-кутюр: бренд VOZIANOV произвел фурор показом апокалиптической коллекции

Этот фэшн-перфоманс был самым эпатажным во время Ukrainian Fashion Week.

Украинская неделя моды уже прошла, а в Сети продолжают обсуждать эпатажный показ бренда VOZIANOV.

Дизайнер Федор Возианов представил коллекцию, которую назвал "in apokalypse". По его словам, коллекция родилась из времени и ситуации, в которой сейчас находится Киев.

Бренд устроил настоящий перформанс. Сначала перед публикой появились мужчины в черных костюмах и с черными клоунскими носами, среди которых был и сам дизайнер Федор Возианов. Затем к ним вышла модель в бежевом комбинезоне с маской на голове, которая была больше похожей на пришельца.

Один мужчина играл на скрипке, а другие создавали из кусков ткани, которую снимали со стены, полноценные образы для этой модели.

Модель дефилировала не красной дорожкой, а черной клеенкой.

"Это удивительное переплетение войны и творчества, воздушных тревог и симфонических концертов, похорон погибших на войне и презентаций новых книг, отключений электроэнергии и кино-премьер, волонтерства и взяточничества, лютой ненависти и безграничной любви. В известной степени мы живем внутри апокалипсиса и открываем для себя то, что даже здесь возможна полноценная жизнь", – рассказал дизайнер.

Коллекция некоммерческая. Бренд не собирался создавать одежду для продажи.

"Нам хотелось зафиксировать состояние, в котором мы находимся, и сделать это на языке фэшн", – добавил Федор Возианов.

Для коллекции новой ткани не покупали. Ее создали из остатков ткани, которая была в студии.

"Ткань для каждого платья коллекции создавалась как отдельное панно, отражающее время и состояние. Другие ограничения были следствием объективных причин, актуальных для Киева сегодня: ограничение света, электроэнергии, времени. Поэтому вместо утюга мы часто использовали прессование, края тканей оставляли необработанными, некоторые детали приклеивали", – отметил бренд.

Кроме того, при подготовке коллекции бренд придерживался принципа бестелесной моды, то есть тело в качестве образца для создания кроя не использовали.

"И еще эта коллекция ограничена по количеству вещей. В определенные времена появляется потребность быть очень лаконичным. Потому что нет времени для лишнего", – подытожил дизайнер.

UFW: показ коллекции украинского бренда VOZIANOV

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