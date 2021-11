Треугольные бра, корсеты и боди: лукбук новой коллекции белья от украинского бренда

Украинский бренд презентовал новую линейку сексуального белья.

Украинский бренд BUDEKINA презентовала новую коллекцию нижнего белья сезона осень - зима 2021-2022 под названием All you need.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Линейка посвящена современным девушкам - сексуальным, бесстрашным, уникальным, уверенным в себе, которые любят подчеркивать свои достоинства.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция состоит из бюстгальтеров на косточках, мягких треугольных бра, которые идеальны для повседневной носки, и боди.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Изюминкой линейки является корсет и трусики Louis, которые выполнены из эксклюзивного ламинированного шелка из коллекций Louis Vuitton.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Цветовая гамма коллекции – черный, белый, бежевый и цвет индиго.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Читайте также: Корсет и бюстье - самые модные вещи: тенденции сезона осень-зима 2020-2021