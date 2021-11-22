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Треугольные бра, корсеты и боди: лукбук новой коллекции белья от украинского бренда

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Треугольные бра, корсеты и боди: лукбук новой коллекции белья от украинского бренда

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Украинский бренд презентовал новую линейку сексуального белья.

Украинский бренд BUDEKINA презентовала новую коллекцию нижнего белья сезона осень - зима 2021-2022 под названием All you need.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Линейка посвящена современным девушкам - сексуальным, бесстрашным, уникальным, уверенным в себе, которые любят подчеркивать свои достоинства.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция состоит из бюстгальтеров на косточках, мягких треугольных бра, которые идеальны для повседневной носки, и боди.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Изюминкой линейки является корсет и трусики Louis, которые выполнены из эксклюзивного ламинированного шелка из коллекций Louis Vuitton.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

Цветовая гамма коллекции – черный, белый, бежевый и цвет индиго.

Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA / ©
Коллекция белья от украинского бренда BUDEKINA

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