Треугольные бра, корсеты и боди: лукбук новой коллекции белья от украинского бренда

Украинский бренд презентовал новую линейку сексуального белья.
Украинский бренд BUDEKINA презентовала новую коллекцию нижнего белья сезона осень - зима 2021-2022 под названием All you need.
Линейка посвящена современным девушкам - сексуальным, бесстрашным, уникальным, уверенным в себе, которые любят подчеркивать свои достоинства.
Коллекция состоит из бюстгальтеров на косточках, мягких треугольных бра, которые идеальны для повседневной носки, и боди.
Изюминкой линейки является корсет и трусики Louis, которые выполнены из эксклюзивного ламинированного шелка из коллекций Louis Vuitton.
Цветовая гамма коллекции – черный, белый, бежевый и цвет индиго.
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