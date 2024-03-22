Три эффектных образа на весну, если вам 60+: мастер-класс от польского блогера

У этой женщины более 250 тысяч фолловеров, которым она показывает, что мода не знает возраста и что от нее нужно получать удовольствие и в первую очередь нравится себе самой.

Польский блогер, 60-летняя Дорота Свентоневская, более известна в Instagram и TikTok под псевдонимом Szafiarka Dorka, поделилась с фолловерами примерами эффектных весенних образов.

Женщина предлагает обратить внимание на три лука, в которых она стилизировала юбки.

Первый образ - это сочетание роскошного серого цвета и ярких украшений. Дорота показала, как можно носить кофту с опущенной линией плеча и миди-юбку. Также она использовала фэшн-тренд - сочетала молочные туфли и высокие носки. Украшения у нее были красными.

Второй образ более оригинальный, поскольку блогер предлагает не боятся носить прозрачные кружевные юбки, если вам 60+. Женщина стилизовала юбку с кардиганом на пуговицах, капроновыми колготками и эко-шубой. В этом луке она также надела носки с туфлями.

Третий образ Дороты также был с этой прозрачной черной юбкой. Вместо кардигана и шубы женщина надела оверсайз черный жакет.

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