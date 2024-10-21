Три проверенных способа: блогер показал, как подобрать джинсы по фигуре

Выбор идеальных джинсов может быть непростой задачей, особенно если вы не можете их примерить.

На странице sizovasofiaa показали, как определить правильный размер и соответствующую форму джинсов непосредственно перед покупкой.

Проверка рукой

Сожмите руку в кулак и вставьте в пояс джинсов. Если ваша рука от локтя до кулака проходит свободно, без чрезмерного давления и не застревает, это означает, что джинсы подходят вам по размеру.

Проверка на шее

Оберните пояс брюк вокруг шеи. Если края сходятся, это и есть ваш размер талии.

Проверка растяжением

Возьмите штаны руками за края. Растяните их. Если брюки слегка тянутся, значит, их длина подходит вам. Обычно стандартная длина джинсов варьируется от 76 см до 86 см, но растяжение поможет вам оценить, не будут ли они слишком короткими.

Советы:

Обращайте внимание на посадку: В зависимости от вашей фигуры обращайте внимание на разные стили (например, skinny, straight, bootcut).

Джинсы с добавлением эластана будут более эластичными и удобными.

Выбор модели зависит от ваших предпочтений и особенностей фигуры. Высокая посадка подчеркнет талию и бедра, а низкая создаст более расслабленный образ.

С этими простыми советами вы сможете найти идеальные джинсы без примерок, сэкономив время и силы.

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