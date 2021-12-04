Трикотажные костюмы и бесшовные гольфы: лукбук новой коллекции украинского бренда

Украинский бренд презентовал интересную коллаборацию.

Украинский трикотажный бренд Siyai презентовал первую коллаборацию с инфлюенсером, основательницей сети салонов Clipse и проекта Clipse Beauty Box Аллой Барановской.

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

В капсульную коллекцию вошли бесшовные гольфы, боди, трикотажные костюмы разных фасонов — с брюками, юбками миди и мини, а также верхом в виде кардиганов и джемперов.

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

"При создании всех своих проектов я вдохновляюсь женщинами — уникальными, яркими и особенными. Это моя первая коллаборация с брендом одежды, новый неизвестный опыт, на который меня вдохновили основательницы бренда Яна и Настя. Философия Siyai очень близка к моей, а коллаборацией хотелось еще раз проявить заботу ко всем девушкам и напомнить, что нужно сиять не только внешне, но и внутри", — поделилась Барановская.

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Палитра линейки состоит из бежевых, черных, графитовых оттенков, а также розового неона, фуксии, кармина, синего электрика и зеленого.

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

Коллекция Alla Baranovska x Siyai

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