Трикотажные костюмы, мини-юбки и лаконичные топы: украинский бренд презентовал новую коллекцию

Украинский lifestyle-бренд Weekend Club представил новую коллекцию, вдохновленную воспоминаниями детства, тишиной загородного сада и идеей медленной жизни. Кампейн получил название Dream Garden — метафорическое пространство, где каждая мечта требует времени, заботы и внутреннего покоя, чтобы расцвести.

В рамках современной интерпретации modern old money бренд формирует новый язык. В его мире роскошь больше не означает демонстративный статус или материальные символы. Она проявляется в ощущении легкости, внутреннего баланса и способности позволить себе мечтать.

Центральным символом новой коллекции стал голубой гиацинт — цветок, олицетворяющий искренность, терпение и тихую красоту медленного расцвета. Его большая перламутровая луковица напоминает маленький артефакт, который требует времени и заботливых рук, чтобы превратиться в пышное соцветие.

«Бабушка учила: каждый цветок в ее саду — это загаданное желание, требующее не скорости, а заботливых рук и времени. Мы сажаем эти воспоминания в землю, чтобы среди будничной суеты снова услышать пение птиц и почувствовать тот самый детский покой», — комментирует фаундерка бренда Ольга Конотовская.

Параллельно коллекция продолжает исследовать тему комфорта как эстетики. В ней сочетаются спортивные силуэты и элементы загородного гардероба: мягкие трикотажные костюмы с зип-поло, мини-юбки, лаконичные топы, футболки и халат с маской для сна.

В визуальном языке линейки появляются характерные для бренда детали: спокойная палитра — голубой, молочный, серый, глубокий синий и сдержанный красный; непринужденные силуэты и игра контрастов между спортивной энергией и ностальгической атмосферой загородного отдыха.

Новая коллекция напоминает о простой, но важной вещи: настоящая роскошь сегодня — это возможность не спешить.