Трикотажные костюмы, платья и брюки-палаццо: украинский бренд презентовал новую коллекцию

Украинский бренд Fashionista представил новую коллекцию Pre-Fall'24. В ней заметна игра на контрастах, объединяющая глубокие тона и изящные фасоны.

В коллекцию вошли трикотажные костюмы и платья из полупрозрачных тканей, которые свое вдохновение черпают в летней легкости и получают новое звучание в осеннем гардеробе. В этих луках сохраняется воздушность, что придает одновременно чувство уюта и тепла.

Универсальности дропу добавляют базовые элементы гардероба: брюки-палаццо, классическая рубашка свободного кроя и минималистическое платье со структурированным кроем, являющееся идеальным полотном для экспериментов со стилем.

Главным цветом коллекции является шоколадный, который в нынешнем сезоне в тренде. Его можно гармонично сочетать с черными, бордовыми и молочными оттенками, представленными в дропе.

Новая коллекция бренда – стильный переход между сезонами, комбинация комфорта и актуальных трендов, с помощью которых можно создать эффектные аутфиты для любой погоды и вдохновиться на новые осенние сочетания.

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