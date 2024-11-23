Трикотажные свитера и брюки-палаццо: новая коллекция от украинского бренда

Новая капсула бренда – это о ритме большого города и возможности каждый день выбирать комфорт.

Украинский бренд Kohai выпустил коллекцию под названием The City. Она рождена из непрерывного ритма большого города и призвана помочь каждому обрести гармонию между темпом городской жизни и личным самовыражением.

Простота форм и четкие линии позволяют создавать капсульный гардероб. А благодаря возможности менять детали изделия подходят как для деловых встреч, так и для неформальных прогулок по городу.

В коллекцию вошли классические штаны-палаццо, жакеты, сексуальные топы из ажурной сетки, комфортные трикотажные свитера, элегантные юбки, комбинезоны, стильные пальто и бомберы. Это именно то, что нужно уверенной в себе женщине нынешнего сезона.

Вещи сделаны из итальянских тканей в базисных цветах.

Новая коллекция – прекрасный способ проявиться в мегаполисе, гармонично сочетая стиль и комфорт, динамику и спокойствие, ежедневный выбор и свою индивидуальность.

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