Трогательная традиция: три невесты надели на свадьбу платья своих бабушек

Одним из главных атрибутов свадьбы для невесты является, конечно же, ее образ, поэтому каждая девушка старается продумать его до мелочей.

Кто-то тщательно выбирает платье, кто-то от них отказывается, предпочитая более простые наряды, но есть и те, кто делает ставку на винтаж, а точнее, на платья, которые в их семьях передаются из поколения в поколение. Именно так сделали и наши героини - три девушки из США, которые пошли под венец в нарядах своих бабушек.

Невеста по имени Грейс Роэль весной 2022 года вышла замуж за Сэмюэля Баттерсона. У пары была скромная и красивая церемония, когда на улице еще лежал снег. Для своего счастливого дня девушка надела лаконичное классическое платье без рукавов, которое когда-то носила еще ее бабушка.

У наряда была пышная юбка, декольте украшало кружево, а талию - тонкий пояс со стразами. Образ невеста дополнила фатой.

В 2019-м невеста по имени Тесса Роуз также вышла замуж в платье бабушки. Наряд был сшит еще в 1960 годах.

"Моя бабушка впервые надела это платье в 1960 году, когда вышла замуж за моего деда, Лероя ДеГраафа, когда он был в отпуске после службы медиком в армии США. Моя мама, Сьюзен ДеГрааф, надела это платье на собственную свадьбу в 1988 году", - рассказала она изданию Insider.

Однако девушке пришлось немного изменить наряд, поскольку ее фигура отличалась от той, что была у ее бабушки и матери. Швея расшила платье по швам, сняла рукава, добавила вытачки на лиф и вставила корсет.

А вот невеста по имени Меган ДеПилло платье практически не меняла. Наряд очень хорошо сохранился, хоть и был сшит еще в 1960-х. В этом наряде с драпировкой на декольте замуж выходила еще ее бабушка. Однотонный наряд смотрелся очень современно.

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