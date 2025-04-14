Трогательно и красиво: невеста удивила бабушку, надев ее свадебное платье 1963 года

Крисси Меллетт / фото: TikTok Chrissie Mellett

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29-летняя Крисси Меллетт и ее 30-летний жених Крис Аллингем поженились 5 апреля. На церемонии присутствовали бабушка и дедушка невесты — Денис и Патрисия Линч — которые были тронуты решением внучки надеть 62-летнее свадебное платье Патрисии, говорится в издании PEOPLE.

Денис и Патрисия, которым сейчас по 83 года, поженились, 20 апреля 1963 года, когда им было по 21 году. На свадьбу Патрисия надела длинное платье с рукавами, круглым вырезом, цветочными аппликациями и шелковыми пуговицами, спускающимися вниз по спине. Также у наряда был длинный шлейф, а чтобы юбка была пышной, как у платья принцессы из сказки, невеста тогда надела подъюбник.

Денис и Патрисия Линч, 1963 год / фото: TikTok Chrissie Mellett

Она купила платье в 1963 году в Roses Bridal Shoppe, который находился в торговом центре Bergen Mall в Парамусе. Оно стоило около 400-500 долларов, что было довольно высокой ценой для того времени из-за шелка и ткани peau de soie, из которых было сделано платье.

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Патрисия Линч, 1963 год / фото: TikTok Chrissie Mellett

Около года назад Крисси Меллетт примерила свадебные платья матери и бабушки ради забавы. Хотя платья были очень мятыми и поношенными, поскольку хранились несколько десятилетий, они все равно, по словам невесты, были «совершенно потрясающими».

«Мы все смеялись, пока я их примеряла — они не совсем подошли, так как и мама, и бабушка крошечные, — но это было так мило и весело — провести время вместе, прежде чем я официально начала покупать платье», — говорит невеста. «Никто из нас тогда не придал этому особого значения, но я помню, как мне нравилось, как на мне смотрелось платье моей бабушки. В нем есть эта вневременная классическая элегантность, которую больше не увидишь».

Крисси Меллетт / фото: TikTok Chrissie Mellett

«Когда я надела платье, я не могла перестать улыбаться», — добавляет она. «Оно сидело идеально, и я чувствовала себя в нем такой элегантной и красивой».

Когда Крисси и Крис решили провести церковную церемонию венчания перед своей свадьбой, невеста сразу поняла, что хочет надеть свадебное платье бабушки для этого особого момента.

«Я знала, что это будет так много значить для нее, и это даст ей и моему дедуле возможность заново пережить день их свадьбы, спустя столько лет», — говорит Меллетт.

Крисси Меллетт и Крис Аллингем / фото: TikTok Chrissie Mellett

Меллетт хотела сохранить оригинальный дизайн и стиль, насколько это возможно, но все же платье было немного изменено. Лиф пришлось корректировать, чтобы он хорошо облегал тело Меллетт, и она сняла подъюбник, чтобы придать платью А-образный силуэт.

Крисси Меллетт и Крис Аллингем / фото: TikTok Chrissie Mellett

«Мои бабушка и дедушка понятия не имели, что я буду его носить — это был полный сюрприз», — говорит Меллетт.

Крисси Меллетт и ее бабушка / фото: TikTok Chrissie Mellett

Крисси Меллетт и ее бабушка / фото: TikTok Chrissie Mellett

Теперь Меллетт планирует сохранить платье, как это сделала ее бабушка.

«Возможно, однажды кто-нибудь из моих сестёр или кузин тоже захочет его надеть. Или, кто знает, если мне повезёт и у меня будут собственные дети и внуки, я надеюсь, что это платье продолжит оставаться частью истории любви нашей семьи!»