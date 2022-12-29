Трогательный сюрприз: невеста надела на свадьбу платье бабушки, в котором та выходила замуж в 1962 году

Невероятно трогательная история произошла в 2017 году с парикмахером из американского штата Айдахо - Джордин Клеверли, которой на тот момент было 23 года.

Невеста хотела надеть на свадьбу что-то особенное, что давало бы ей ощущение, что она красивая и женственная. Поэтому Джордин прошлась по нескольким свадебным салонам и примерила около 30 новых нарядов, но ни один из них ей не понравился.

Так как отец невесты знал, что дочь ищет что-то в винтажном стиле, предложил ей надеть на свадьбу платье своей матери по имени Пенни, в котором та выходила замуж в 1962 году. Оказалось оно у него совершенно случайно - еще до помолвки внучки Пенни хотела продать платье, отдать на благотворительность или сдать в комиссионный магазин, но перед этим позвонила сыну с вопросом, не хочет ли он его забрать, и тот согласился.

Увидев платье бабушки, Джордин была в восторге и, конечно же, согласилась его надеть, но только оно нуждалось в чистке и небольшом ремонте. Наряд был нежно-кремового оттенка, имел кружевные рукава и длинный шлейф.

О том, что наденет платье, девушка бабушке не сказала, она решила сделать это сюрпризом для нее. Все время Пенни думала, что платье отдали на благотворительность. За два дня до свадьбы она решила раскрыть тайну на репетиции обеда. Джордин выскользнула от гостей и переоделась в свое свадебное платье. В саду девушка вышла к бабушке, и, когда та увидела ее впервые, у нее просто пропал дар речи, ведь она поняла, что внучка надела ее свадебное платье. Этот интимный, эмоциональный и полный слез момент запечатлел фотограф.

В интервью утреннему шоу Today девушка рассказала, что подошла к бабушке, они стали обниматься и обе плакать от эмоций. В тот момент Пенни сказала Джордин очень трогательные слова: "Я вышла замуж за свою школьную любовь в этом платье, а теперь ты тоже". И это действительно так - бабушка и дедушка девушки познакомились еще в школе, Джордин в отношениях со своим мужем была со средней школы.

Также еще более особенным тот день делал факт, что Джордин никогда не встречала своего дедушку, который умер до ее рождения, а появление в этом платье напомнило ее бабушке о ее большой любви и одном из самых счастливых дней в жизни.

"Это просто то, насколько счастливым и особенным был их брак, и успех их истории любви, и возможность стать частью этого, просто надев его", - сказала невеста о свое платье.

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