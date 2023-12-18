Трусы с камнями, уродливая обувь и возвращение нулевых: главные модные тренды 2023 года

Этот год оставил нам много воспоминаний на модные события, и некоторые из них были слишком странными и смешными, чтобы не обсудить их еще раз.

Особенно богатым этот уходящий 2023 год был на микротренды, которые резко появлялись на подиумах, модниках, блогерах и становились "горячими пирожками" не только фэшн-мира, но и TikTok. Вероятно, что-то из этих вирусных вещей точно есть и в вашем гардеробе, и, вероятно, именно их из шкафа достанут ваши дети, когда через лет 20-30 решат одеться, как в далеком безумном 2023-м.

Голые платья

Конечно, этот тренд больше прослеживался на красных дорожках и светских вечеринках, чем на улицах. Но все же голые платья просто атаковали звезд и их стилистов, ведь в этом году практически не було селебрити, которые бы не рискнули выйти на красную дорожку в чем-то подобном. Особенно популярными были модели с камнями, стразами и бежевой ткани, которая сливалась с кожей.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Соски напоказ

"Выкалывали глаза" в этом году совершенно все, кто только мог. Селебрити надевали тонкие платья без нижнего белья, демонстрируя свои соски, на разные мероприятия: премьеры фильмов, презентации, церемонии.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

3D-цветы

Этот тренд был особенно заметным на церемонии "Оскар" и после этого мероприятия наряды с подобным декором оккупировали совершенно все красные дорожки. Звезды надевали платья с огромными и маленькими цветами, которые были сделаны из совершенно разных материалов и ткани, но все они были объемными. Также популярными были чокеры с цветами.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Трусы вместо штанов

Это один из самых спорных трендов года, но он однозначно вошел в историю индустрии. Первым завирусился бренд Miu Miu, который выпустил трусы рас расшитые стразами и камнями. Модель вначале вызвала насмешки, а затем в ней неоднократно появлялись различные известное личности, в частности актриса Эмма Коррин.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Розовый цвет

Объяснять происхождение этого тренда вряд ли нужно, но все же напомним, что его причиной стал выход фильма "Барби" и просто грандиозная промо кампания к нему. Поклонники куклы стали наряжаться в розовый и приходить в этом оттенке в кинотеатры, в результате полки магазинов были просто завалены вещами этого цвета.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Красный цвет

Но после яркого лета, когда все носили розовый, мир моды решил немного передохнуть и в тренде оказался красный цвет, став хитом сезона. Осень и зима 2023 были окутаны этим оттенком, а самым трендовым аксессуаром этого периода стала красная сумка. Также тренд не прошел мимо и звезд, поскольку многие из них просто наперегонки появлялись в платьях и костюмах этого оттенка.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Штаны-карго

Эти удобные, свободные штаны полюбились многим и продавали в этом году во многих фасонах и цветах.

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Оверсайз пальто

Этот тренд с нами уже не первый сезон, но именно в этом году пальто стали не просто оверсайз, а в стиле 80-х: с широкими плечами, длинные, на пуговицах. Такая верхняя одежда не раз была замечена на различных звездах и модниках.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Стиль Y2K

Мода циклична, поэтому спустя 20 лет к нам вернулся один из самых противоречивых модных стилей. В этом году на манекенах в магазинах и звездах мы снова увидели плюшевые костюмы, заниженные талии, короткие жакеты, топы с принтами и даже стразы на футболках.

Зендея / Фото: Getty Images

Ассиметричный крой

Многие дизайнеры и бренды предлагали подобные наряды в этом году, вероятно, тоже вдохновившись 2000-ми. Особенно ассиметричный крой использовался в дизайнах юбок и платьев.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Странная обувь

2023 стал годом аксессуаров, ведь чего только нам не предлагали. Однако все же некоторые бренды смогли удивить довольно странными и даже уродливыми моделями обуви, но из-за вирусности этих моделей ее хотели все. Самыми запоминающимися стали конечно же большие красные мультяшные ботинки, но помимо них много шума наделали балетки для мужчин и даже сабо в виде лягушек от известного бренда Jw Anderson.

Сабо-лягушки JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

Сумки-хобо

Эта модель точно былу у многих, ведь ее предлагали почти все бренды. Сумки-хобо буквально заполонили модный мир и продавали в совершенно разных размерах, тканях и даже моделях.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Джинсовые юбки

Хотя это тоже тренд 2000-х годов, но все стоит выделить его отдельно, ведь такие юбки были главным хитом 2023-го. В длинных джинсовых юбках ходили по улицам как миллионеры, так и простые смертные, спешащие на работу.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Голый живот

Можно ли выделить это явление как отдельный тренд - конечно, ведь он охватывает моду на бюстье и кроп-топы. Такого количества красивых шелковых, атласных, прозрачных и даже вязаных бюстгальтеров как в этом году на улицах городов мы не видели никогда ранее. Девушки сочетали их с жакетами, застегнутыми блузами и носили просто как отдельный вид летней одежды. Это однозначно было красиво, сексуально и спасало в летнюю жару.

Фото: Getty Images

Джинсы и штаны-клеш

Также вернувшийся к нам тренд из прошлого, но теперь подобные модели более носибельны. Очень многие бренды предлагали клеш в этом году и увидеть подобные модели можно было как на улицах, так и на светских тусовках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Топы-нагрудники

Это совершенно необычный вид одежды, который неоднократно надевали многие звезды и для некоторых их них они изготовоялились на заказ. В результате нагрудники стали одним из самых горячих трендов 2023 года, ведь носились они на голое тело.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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