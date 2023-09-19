Трусы вместо юбки - самый экстравагантный и спорный тренд осени 2023

Это тренд явно для смелых девушек, но он активно набирает популярности все больше брендов показывают трусы на подиуме.
В нескольких последних коллекциях многие бренды представили очень необычную и экстравагантную вещь - трусы, которые они предлагают носить как полноценную одежду. Сочетать такие трусы дизайнеры предлагают с капроновыми колготками, высокими каблуками, тренчами, пальто или кардиганами.
Выбор материалов, из которых сделаны трусы, впечатляет, ведь есть: хлопковые, кашемировые, нейлоновые, усыпанные стразами или пайетками.
Самыми популярными трусами стала модель от бренда Miu Miu и выходы в них актрисы Эммы Коррин, девушка демонстрировала подобные луки в Венеции и на подиуме.
Также трусы для прогулки или отдыха выпустил бренд Michael Kors в своей весенней коллекции. Это было теплое трикотажное изделие в фирменном коричневом оттенке этого Модного дома.
Также трусы в новой коолекции представил бренд Christian Siriano.
А от Missoni в новой коллекции предлагают трусы с яркими узорами.
Но несмотря на то, что тренд явно для смелых, трусы на подиумах не новость. Ранее многие другие бренды следуя тренду на прозрачность предлагали тоже надевать плотные трусы из ткани или атласа под легкие платья, юбки или боди, как, например, Dolce & Gabbana.
Теперь этот элемент одежды не зависит от других вещей и занял полноценное место на подиуме, как и бюстгальтер.
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