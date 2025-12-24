ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Цвета, в которых нельзя встречать 2026 год: Андре Тан назвал свои "нет"

По словам дизайнера, есть цвета, которые точно не будут способствовать, чтобы 2026 год стал энергичным и успешным. Андре Тан назвал четыре цвета, которые он не рекомендует выбирать для новогоднего празднования!

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пастельные оттенки

Эти цвета могут создавать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, которая нужна для активного и успешного года.

Синий и голубой

Эти цвета могут приглушить огонь лошади и поставить год на паузу.

Белый и серый

Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Они не добавляют энергии и могут вызвать эмоциональную скуку.

Неоновые цвета

Они могут вызывать переутомление и отвлекать от важных дел, поэтому лучше их избегать.

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie