Цвета, в которых нельзя встречать 2026 год: Андре Тан назвал свои "нет"
По словам дизайнера, есть цвета, которые точно не будут способствовать, чтобы 2026 год стал энергичным и успешным. Андре Тан назвал четыре цвета, которые он не рекомендует выбирать для новогоднего празднования!
Пастельные оттенки
Эти цвета могут создавать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, которая нужна для активного и успешного года.
Синий и голубой
Эти цвета могут приглушить огонь лошади и поставить год на паузу.
Белый и серый
Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Они не добавляют энергии и могут вызвать эмоциональную скуку.
Неоновые цвета
Они могут вызывать переутомление и отвлекать от важных дел, поэтому лучше их избегать.