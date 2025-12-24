Цвета, в которых нельзя встречать 2026 год: Андре Тан назвал свои "нет"

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пастельные оттенки

Эти цвета могут создавать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, которая нужна для активного и успешного года.

Синий и голубой

Эти цвета могут приглушить огонь лошади и поставить год на паузу.

Белый и серый

Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Они не добавляют энергии и могут вызвать эмоциональную скуку.

Неоновые цвета

Они могут вызывать переутомление и отвлекать от важных дел, поэтому лучше их избегать.