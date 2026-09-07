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- Школа стиля
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Цветочные лепестки и львовская архитектура: бренд Linni Caro представил романтическую коллекцию на UFW
В коллекции сочетаются воздушные ткани, скульптурные драпировки и формы, вдохновленные городскими колоннами и винтовыми лестницами.
Бренд Linni Caro в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию весна-лето 2027 под названием After Bloom. Источником вдохновения для нее послужили архитектура Львова и природные формы цветов.
В новой линейке ботанические мотивы сочетаются с городской геометрией, превращаясь в силуэты, декоративные элементы и плавные линии ткани. Дизайнер Лилия Тиха стремилась показать, как изгиб материала может повторять форму архитектурных деталей, а очертания лепестка — переходить в элемент одежды.
Основными материалами коллекции стали органза и шелк. Их сочетали с более плотными фактурными тканями, создав контраст между невесомостью и четкой формой.
Глубокий черный цвет платьев дополнили молочным и ванильным оттенками, которые перекликаются с палитрой львовской архитектуры. Ледяной серый, пудровый, бежевый и оливковый придали образам нежность, а красный использовали в качестве яркого точечного акцента.
Ключевой техникой стала объемная работа с драпировкой и наслоением. Ткань приподнимается, закручивается и напоминает стебли или листья, придавая вещам почти скульптурный вид. В отдельных деталях изгибы материала повторяют линии колонн, а спиральные элементы отсылают к форме винтовой лестницы.
Платья отличаются асимметричными силуэтами, мягкими сборками и плавным движением ткани. Одни модели напоминают раскрывшиеся лепестки, другие выглядят более монументально благодаря фактурным поверхностям и крупным декоративным элементам. Эту пластику продолжают юбки и топы со складками и изгибами.
Название After Bloom отсылает к моменту после окончания цветения, когда цветок уже изменил свою форму, но не утратил красоту. Этот образ стал метафорой женщины, для которой перемены открывают новую — более личную, зрелую и свободную — красоту.