Цветочные платья и льняные костюмы: украинский бренд представил летнюю капсулу

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Украинский бренд STIMMA представил новую летнюю коллекцию, которая получила название JUNE STORIES. Это трогательная история о тепле, воспоминаниях и моментах, которые имеют значение.

Капсула вдохновлена ощущениями с детства: июньскими утренниками во дворе, каникулами у бабушки, простыми радостями, которые навсегда остаются с нами.

В коллекцию вошли цветочные платья из вискозы для игривого настроения, льняные костюмы и платья макси для спокойствия и уверенности.

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Вещи созданы из натуральных тканей, мягких и приятных для тела, дающих комфорт даже в жаркие дни. В каждом образе сохранена идея бережного отношения к себе и любви к привычным вещам, которые греют душу.

Капсула отличается деликатной палитрой, мягкими формами и визуальными историями, передающими чувство покоя, свободы и женской чувственности. Это летняя тишина, которая заговорила сквозь силуэты.