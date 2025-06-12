ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Цветочные платья и льняные костюмы: украинский бренд представил летнюю капсулу

В новой коллекции каждый лук как воспоминание, которое хочется сохранить.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Цветочные платья и льняные костюмы: украинский бренд представил летнюю капсулу

Украинский бренд STIMMA представил новую летнюю коллекцию, которая получила название JUNE STORIES. Это трогательная история о тепле, воспоминаниях и моментах, которые имеют значение.

Капсула вдохновлена ощущениями с детства: июньскими утренниками во дворе, каникулами у бабушки, простыми радостями, которые навсегда остаются с нами.

В коллекцию вошли цветочные платья из вискозы для игривого настроения, льняные костюмы и платья макси для спокойствия и уверенности.

Вещи созданы из натуральных тканей, мягких и приятных для тела, дающих комфорт даже в жаркие дни. В каждом образе сохранена идея бережного отношения к себе и любви к привычным вещам, которые греют душу.

Капсула отличается деликатной палитрой, мягкими формами и визуальными историями, передающими чувство покоя, свободы и женской чувственности. Это летняя тишина, которая заговорила сквозь силуэты.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie