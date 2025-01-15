Туфли с корсетной шнуровкой: оригинальный тренд 2025 года, который покорит мир

Вдохновленные корсетом туфли стали оригинальной тенденцией на теплый сезон.
2025 год обещает быть довольно интересным в плане модных новинок. Одним из самых горячих трендов на сезон весна-лето будет обувь на шнуровке, а точнее с так называемой имитацией корсета.
Туфли в подобной стилистике были представлены в коллекциях многих брендов, среди которых такие известные марки как Chloé , Simone Rocha и Dries Van Noten. Они представили множество балеток, туфель на "кошачьем" каблуке, мюль и остроносых моделей на высоком классическом каблуке. Также у других брендов можно увидеть ботинки и сапоги с подобной шнуровкой.
Такая обувь будет отлично сочетаться с легкими летними платьями, нарядами в стиле бохо-шик, мини-юбками, кюлотами и нарядами из кружева.
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