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Туфли с корсетной шнуровкой: оригинальный тренд 2025 года, который покорит мир

Туфли с корсетной шнуровкой: оригинальный тренд 2025 года, который покорит мир

Simone Rocha / Фото: Getty Images

Вдохновленные корсетом туфли стали оригинальной тенденцией на теплый сезон.

2025 год обещает быть довольно интересным в плане модных новинок. Одним из самых горячих трендов на сезон весна-лето будет обувь на шнуровке, а точнее с так называемой имитацией корсета.

Туфли в подобной стилистике были представлены в коллекциях многих брендов, среди которых такие известные марки как Chloé , Simone Rocha и Dries Van Noten. Они представили множество балеток, туфель на "кошачьем" каблуке, мюль и остроносых моделей на высоком классическом каблуке. Также у других брендов можно увидеть ботинки и сапоги с подобной шнуровкой.

Такая обувь будет отлично сочетаться с легкими летними платьями, нарядами в стиле бохо-шик, мини-юбками, кюлотами и нарядами из кружева.

Chloe / © Getty Images
Chloe / Фото: Getty Images
Dries Van Noten / © Getty Images
Dries Van Noten / Фото: Getty Images
Simone Rocha / © Getty Images
Simone Rocha / Фото: Getty Images

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