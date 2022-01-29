Убийцы стиля: Андре Тан назвал 5 устаревших пар зимней обуви

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какую обувь уже не стоит обращать внимание во время шопинга.

Ботфорты-чулки из замши

Instagram Андре Тана

Устаревшая модель, которая сделает ваш образ непрактичным а также сильно удешевит его: такую обувь вы сможете носить только с узкого типа юбками и платьями. Абсолютно не подходит к широким брюкам, многим видам юбок. Кровь износу хотите себе ботфорты? Выбирайте модель с широким голенищем.

Сапоги до середины колена на низком ходу

Instagram Андре Тана

Настоящие убийцы стиля! К тому же они укорачивают ваш рост. Подбирая высокие модели сапог, обратите внимание на обувь с широким голенищем.

Любая зимняя обувь с излишним декором

Instagram Андре Тана

Стразы, пайетки, ремни и прочие украшения сделают вашу обувь непрактичной, так как будет крайне сложно сочетать такую модель с остальными элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на пятничную вечеринку). Придется специально докупать одежду. Тут есть также риск приведения обуви в непригодность раньше времени из-за погодных условий нашего региона.

Ботильоны на платформе или шпильки

Instagram Андре Тана

Эта инвестиция может оказаться крайне неудачной: большинство моделей этого типа уже давно неактуальны. Но если уже покупать зимнюю обувь на платформе с каблуком, то он обязательно должен быть широким — это правило номер один.

Грубые ботинки с металлическими заклепками

Instagram Андре Тана

Грубые черные ботинки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, а для кого-то они вообще стали основой зимних луков. Тут проблема именно в украшениях: они делают модель излишне кричащей и непрактичной. Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора. Это будет твердая основа вашего зимнего лука.

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