Удивила всех родных: невестка креативно переделала платье матери и надела в важный день

Свадебное платье / © Credits

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В некоторых странах есть такая традиция как репетиционный ужин перед свадьбой — rehearsal dinner — это семейное мероприятие, которое является возможностью познакомить друг с другом всех членов семей жениха и невесты и в спокойной, камерной обстановке обсудить предстоящее событие. Репетиционный ужин проводят, как правило, за несколько дней до свадьбы.

Именно на такое семейном мероприятии 25-летняя невеста Оливия Тури удивила свою семью, надев свадебное платье своей матери.

Вместо того, чтобы подшить платье, невеста разработала структурированный дизайн юбки, который сохранил его первоначальный силуэт, но придал ему немного шика. Трансформация привела в восторг и бабушку, и мать Оливии.

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В будущем Оливия планирует продолжить традицию, передав платье своим будущим детям: «Теперь это официально семейная реликвия», — рассказала она.

Мать Оливии вышла замуж в июле 1996 года в Нью-Йорке. Почти 30 лет спустя ее платье вернулось к жизни после тщательной реконструкции, проведенной опытной швеей.