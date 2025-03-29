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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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369
Время на прочтение
2 мин

Удивила любимого: невеста купила очаровательно платье в секонд-хенде для своей свадьбы

Девушка по имени Шарлотта вышла замуж 2 апреля 2023 года во Флориде, но свое свадебное платье купила гораздо ранее — 3 апреля 2022 года в магазине Goodwill, который специализируется на вещах, которые уже были в употреблении или тех, которые люди просто пожертвовали туда.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Невеста купила платье в секонд-хенде

Невеста купила платье в секонд-хенде

Шарлотта назвала свадебный наряд «платьем мечты», но когда она его нашла, с ней был ее будущий муж. Наряд очень понравился девушке и ее возлюбленному. Они не собирались покупаль свадебное платье, в тот день они пришли в магазин просто потому, что одно из хобби Шарлотты — шопинг в секонд-хенде.

Выросшая в Малави (Африка), Шарлотта часто ходила на местные рынки, чтобы перебрать груды одежды, привезенной из Европы, и найти выпускные и свадебные платья для примерки, потому что ей очень нравились красивые платья. «Поэтому, когда мы зашли в Goodwill, я первым делом потащила своего парня в отдел платьев (как обычно)», — рассказала она изданию PEOPLE. «Мы сразу же заметили платье, и я была в восторге. Висевшее на вешалке среди кучи платьев 70-х годов, это платье сверкало! Ханаан (ее жених — ред.) тут же заставил меня пойти и примерить его!»

«Ханаан умолял меня купить платье, и я знала, что не смогу уйти из магазина без него, потому что его мог купить кто-то другой, но я также не хотела, чтобы он узнал, что я собираюсь надеть его, когда мы поженимся», — рассказывает Шарлотта. «Мы все еще просто встречались… Я не могла выглядеть слишком сумасшедшей, понимаешь?»

В тот день она сказала парню, что купит платье, чтобы перепродать его, потому что они еще не помолвлены. Однако она на самом деле сохранила наряд для их свадьбы. Когда Шарлотта шла к алтарю, Ханаан не мог поверить своим глазам.

«Он плакал. Я плакала. Мы все плакали», — говорит Шарлотта. «Я надела жемчуг моей бабушки, фату моей мамы и мое платье — которое мой муж выбрал сам. Я была так рада наконец снова надеть его для него. В этом платье было волшебство».

Фото: tiktok.com/@charlottebbennettt

Фото: tiktok.com/@charlottebbennettt

Фото: tiktok.com/@charlottebbennettt

Фото: tiktok.com/@charlottebbennettt

Фото: tiktok.com/@charlottebbennettt

Фото: tiktok.com/@charlottebbennettt

Шарлотта и Ханаан теперь берегут платье для своей дочери, которая родилась июле 2024 года.

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