Удлиненные пуховики и трикотажные сеты: украинский бренд представил новую коллекцию

Новый дроп – это ода современной женщине, ее силе и природной гармонии.

Украинский бренд STIMMA презентовал новую коллекцию STYKHIIA, которая является одой современной женщине, ее силе, энергии и природной гармонии.

Дроп для собственного ритма жизни, олицетворяющий историю женщины, которая уверенно шагает по миру, воздействуя на все вокруг.

Акцентом коллекции являются удлиненные пуховики, обволакивающие теплом и обеспечивающие комфорт, а также трикотажные сеты из мягких тканей, которые дарят уют.

Капсула изготовлена из натуральных тканей. Она выдержана в оттенках, отражающих природные стихии – от глубокого синего океана до теплых песков пустыни.

Каждый образ в коллекции отражает гармонию между природными элементами и современной эстетикой.

Новый дроп – это призыв быть собой, ощущать свою силу и гармонию с природой даже в самых безумных ритмах современного мира.

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