Удобство и футуристический дизайн: Андре Тан представил новую коллекцию на Неделе моды в Париже

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ бренда Андре Тана – RDNT. Локацией для шоу выбрали знаменитый замок La Maison de l'Amérique Latine в центре Парижа, на бульваре Сен-Жермен, где в свое время прошли показы коллекций Valentino, Yves Saint Laurent и Dior.

Алина Байкова и Андре Тан/Прессслужба

Коллекция Birth of the Universe посвящена процессам возникновения новой жизни на Земле, эволюции и обновлению и той невероятной энергии, которая движет эти процессы. В сердце коллекции — изображение женского лона, в его священно-мистическом смысле, как символ увлекательного путешествия под названием "жизнь" и взаимосвязанности всех без исключения живых существ.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Вещи из коллекции представляют дух времени и запросы нового поколения. Birth of the Universe пропагандирует стиль, сочетающий исключительную функциональность и удобство, а минималистические и футуристические дизайны помогают носителям лучше выразить самих себя.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Благодаря сочетанию эргономичного дизайна и интеллектуальных функций коллекция позволяет уверенно и легко ориентироваться в окружении и способствует активному образу жизни. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, способствовало не только визуально интересным дизайнам коллекции, но и заново подняло среди гостей показа вопроса экосознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой fashion-индустрии.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

"Мир претерпевает значительные изменения. Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны влияют на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Как украинцы, мы особенно сильно это чувствуем. В то же время в глобальном масштабе трансформируется наш способ работы, жизнь и общение. Вместе с RDNT я приглашаю всех воспринять эти изменения, преодолевать все испытания судьбы и препятствия", – сказал Андре Тан.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

По подиуму продефилировали известные украинские супермодели – Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

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