UFW: брючные костюмы и элегантные платья в новой коллекции Elena Burenina

Дизайнер Елена Буренина в рамках Украинской недели моды представила коллекцию под названием Sweet Hope.

Название новой коллекции украинского бренда Elena Burenina отсылает к строкам из поэмы британского поэта-романтика Джона Китса:

Sweet Hope, ethereal balm upon me shed,

And wave thy silver pinions o’er my head.

"Поэму Китса "To Hope" я впервые прочла во время учебы в Лондоне и на многие годы она стала моим источником вдохновения. Удивительно, что даже спустя двести лет после написания эти слова находят отклик в сердцах людей.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Готовясь к новому сезону мы с командой много говорили о том, что сегодня люди особенно нуждаются в поддержке, в ярких красках, в надежде. И я решила подарить эту надежду на прекрасное завтра с помощью коллекции, конечно же, вспомнив любимые строки романтика Китса", – рассказала Елена Буренина.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Надежда на новое начало считывает, в первую очередь, в цветовом решении коллекции: дизайнер решила отойти от привычной черно-белой гаммы, сделав ставку на оттенки розового, зеленого и желтого.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

"Лаймовый, сливочный, небесно-голубой, оливковый, нежно-розовый и, конечно же, фуксия. Я долго подбирала эти оттенки. Они о счастье, о надежде, о любви", – отметила дизайнер.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Хотя не только цветом, но и силуэтом Буренина создает настроение Sweet Hope. В этом сезоне лаконичные брючные костюмы (визитная карточка бренда) соседствуют с короткими юбками и сложного кроя топами, элегантными платьями с драпировкой, воланами и чувственными разрезами. Выбранные дизайнером материалы – струящийся шелк, плотный хлопок, кожа и кружево – также работают на создание праздничной атмосферы.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

О романтическом настроении коллекции говорят и аксессуары: жемчужные серьги и чокеры с золотыми вставками или украшенные цветами. Название Sweet Hope вынесено на стильные кожаные ремни для смартфонов.

Саундтреком к показу стал микс Никиты Потапчука (dj MYKYTA), в котором виртуозно сочетаются электронная и классическая музыка.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Дизайнер стороной еще важный тренд – sustainable fashion. Часть вещей в новой коллекции была отшита из архивных тканей. Так, например, кожаная мужская рубашка из коллекции Sweet Hope перекликается с кожаным платьем из коллекции Cloud Dancer FW 2020-2021, а эффектный розовый комплект из шорт и пиджака с накладным бантом – "отсылка" к костюму из The Butterfly Effect SS 2020.

fashionweek.ua

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Показ коллекции ELENA BURENINA_NoSS sept 2021 (34 фото)

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