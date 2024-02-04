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Угги, панамы и эко-кожа: Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимой

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Угги, панамы и эко-кожа: Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимой

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Дизайнер составил список самых популярных вещей, которые сметали с полок магазинов этой зимой.

Угги

Настоящий мастхев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея.

Эко-мех

Вот уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.

Цветная кожа

Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.

Панамы

Зимний вариант панамы выглядит очень необычно. Ее можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.

Вязаные вещи

В тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креативу вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.

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