Угги, панамы и эко-кожа: Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимой

Дизайнер составил список самых популярных вещей, которые сметали с полок магазинов этой зимой.
Угги
Настоящий мастхев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея.
Эко-мех
Вот уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.
Цветная кожа
Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.
Панамы
Зимний вариант панамы выглядит очень необычно. Ее можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.
Вязаные вещи
В тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креативу вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.
Читайте также:
- Трендовые цветовые сочетания 2024 года: модные советы от Андре Тана
- Как в 2024 году выбрать идеальный пуховик: 5 модных советов от Андре Тана
- Главные тренды зимы 2023-2024: Андре Тан рассказал, чем пополнить свой гардероб