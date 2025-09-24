Украинец, формирующий моду мировых брендов: кто такой Саша Каневский

Показ Stone Island осень-зима 2024-2025, Милан / © Associated Press

Реклама

После школы, по совету мамы, которая работала конструктором одежды, поступил в Университет технологий и дизайна. В 2008 году Саша запустил свой первый бренд. Это была авангардная одежда для людей творческих профессий, которую даже показывали в Париже. Однако в Украине бренд не стал популярным и приносил мало прибыли, рассказали в блоге ЕНТА ГОВОРИТь.

Тогда Каневский решил создать новую марку — UBER NORMAL. Это была уже базовая одежда, по доступным ценам, ориентированная на локальный рынок. Параллельно дизайнер работал над сценическими костюмами, делал коллаборации с украинскими брендами, а также вывел свои вещи на международную площадку Hypebeast — настоящий прорыв для украинской моды.

Модель демонстрирует изделие украинского дизайнера Саши Каневского во время Недели моды в Украине в Киеве, 2015 год / © Getty Images

Важным этапом стало основание собственного дизайн-бюро, которое сотрудничало как с украинскими, так и с мировыми брендами — от Arber до Pepsi и L’Oréal Paris. Именно благодаря этому бюро на Каневского обратил внимание Канье Уэст.

Реклама

Канье Уэст во время показа Yeezy на Неделе моды. Женская коллекция осень-зима 2020-2021, 2 марта 2020 года в Париже, Франция / © Getty Images

В 2017 году Саша присоединился к команде Yeezy — в момент, когда бренд находился на пике популярности. Adidas Yeezy имел годовой оборот более миллиарда долларов, а худи или кроссовки бренда были мечтой почти каждого. Каневский внес весомый вклад в мужскую линейку, фактически формируя облик коллекций в тот период, когда Yeezy стал глобальным феноменом.

В 2022 году Саша присоединился к Stone Island. Сначала он работал в качестве head designer, а сейчас занимает еще более влиятельную должность — design director. Если первая позиция предполагает ответственность за направления коллекций, то design director руководит всей творческой стратегией бренда: от выбора тканей и цветов до силуэтов и общего месседжа.

Показ Stone Island осень-зима 2024-2025, Милан / © Associated Press

Показ Stone Island осень-зима 2024-2025, Милан / © Associated Press