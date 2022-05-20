Украинская дизайнер Вита Кин создала капсульную коллекцию для Gucci

Точную дату коллекции Gucci не называет, однако отмечает, что она будет запущена летом.

Украинский дизайнер, модельер и фотограф Вита Кин создала капсульную коллекцию для итальянского бренда Gucci. Коллекция, представленная дизайнером, создана для платформы Gucci Vault, на которой продают винтажные и архивные модели бренда.

Известно, что в капсулу, созданную дизайнером, вошли платья, с национальными орнаментами, узорами и вышивкой, однако пока точная дата релиза коллекции не разглашается. На своей странице в Instagram Вита Кин поделилась всего двумя снимками, на которых модели также позировали возле винтажных сумок Gucci Blondie.

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