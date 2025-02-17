Украинская неделя моды: стеганые костюмы, удлиненные пальто и пуховые гетры в коллекции бренда C.ICON

Бренд отказался от традиционного представления о пуховиках как исключительно спортивном или повседневном элементе гардероба, интегрируя их в классические, игривые и экспериментальные образы.
Львовский бренд экспериментальной одежды C.ICON представил свою новую коллекцию в рамках Украинской недели моды FW'25-26.
Ключевые силуэты коллекции – стеганые костюмы, удлиненные пальто с нестандартными стежками, а также более сдержанные вариации пуховиков, придающие фактурность и объем.
Главные герои коллекции – костюмы, сочетавшие анорак с юбкой в глубоком бордовом оттенке.
Образы дополнены перчатками и знаковым аксессуаром этой линейки – пуховыми гетрами.
Цветовая гамма коллекции состоит из самых актуальных оттенков сезона: розовый, нежно-желтый, фиолетовый, насыщенный бордовый и небесно-голубой, прекрасно сочетающийся с классической палитрой – насыщенным оттенком кэмел и черным.
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