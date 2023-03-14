Украинские дизайнеры представят свои коллекции на Неделе моды в Одессе

В Одессе 26 марта в отеле Bristol состоится 19th Odessa Fashion Week под лозунгом "Приближаем Победу". Во второй раз мероприятие проводится во время полномасштабной войны при поддержке Ukrainian Fashion Association.

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

Уже год полномасштабной войны – сверхсложное испытание для нашей страны, для каждого из нас, но мы проходим его с честью. Этот год не только сменил нас, но и закалил. Мы – несокрушимые, непокоренные, мужественные и решительные.

Украинцы продолжают отвоевывать свои права и свободу, сохраняя свою идентичность и культуру выражения "Несокрушимая Украина", которые стали символом героизма и стойкости украинского народа в борьбе за свою независимость и территориальную целостность. А украинцы стали символом "несокрушимой нации", которая в трудные времена объединена и мужественна. Именно дух единства двигает нас к победе. Сейчас, как никогда, важно сплачиваться и поддерживать друг друга. Потому что поддержка – это тоже оружие.

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

В рамках Odessa Fashion Week свои коллекции представят дизайнеры: AKEL, ALPACA, NATI RUDNITSKAYA, INSTITUTE OF MODERN MADAME, MINNY FOR KIDS, KAPSAMUN Kids, ALNEST, АНТОШКА, SUZIE, MARINA MARIBELLA & LILIAN BEY.

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

Специальными музыкальными гостями выступят: KOVALSKI – одесский артист, участник участник проектов "Танцуют все", "Суперзвезда" и харизматичный Dj XAOS – одесский диджей.

Odessa Fashion Week

Odessa Fashion Week

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