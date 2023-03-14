Украинские дизайнеры представят свои коллекции на Неделе моды в Одессе

Дизайнеры представят свои новые коллекции.
В Одессе 26 марта в отеле Bristol состоится 19th Odessa Fashion Week под лозунгом "Приближаем Победу". Во второй раз мероприятие проводится во время полномасштабной войны при поддержке Ukrainian Fashion Association.
Уже год полномасштабной войны – сверхсложное испытание для нашей страны, для каждого из нас, но мы проходим его с честью. Этот год не только сменил нас, но и закалил. Мы – несокрушимые, непокоренные, мужественные и решительные.
Украинцы продолжают отвоевывать свои права и свободу, сохраняя свою идентичность и культуру выражения "Несокрушимая Украина", которые стали символом героизма и стойкости украинского народа в борьбе за свою независимость и территориальную целостность. А украинцы стали символом "несокрушимой нации", которая в трудные времена объединена и мужественна. Именно дух единства двигает нас к победе. Сейчас, как никогда, важно сплачиваться и поддерживать друг друга. Потому что поддержка – это тоже оружие.
В рамках Odessa Fashion Week свои коллекции представят дизайнеры: AKEL, ALPACA, NATI RUDNITSKAYA, INSTITUTE OF MODERN MADAME, MINNY FOR KIDS, KAPSAMUN Kids, ALNEST, АНТОШКА, SUZIE, MARINA MARIBELLA & LILIAN BEY.
Специальными музыкальными гостями выступят: KOVALSKI – одесский артист, участник участник проектов "Танцуют все", "Суперзвезда" и харизматичный Dj XAOS – одесский диджей.
Читайте также: