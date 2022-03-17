Украинские месседжи на одежде и звуки сирен: в Берлине прошел показа дизайнера Жана Грицфельдта

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт заочно провел показ в Берлине.

Шоу проводилось в рамках Mercedes-Benz Fashion Week 2022, и показ Грицфельдта стал заключающим. Сам дизайнер сейчас находится в Киеве, но перед началом шоу был показан ролик, в котором он обратился к зрителям.

"Сегодня пора говорить не о моде, а через моду. Сегодня мы не будем показывать новый сезон, сегодня мы не показываем новые образы, потому что, когда ты сидишь в бомбоубежище, в блиндаже или в подвале, никого не волнует, что ты надеваешь. Главное, чтобы было тепло, комфортно и защищено. Сегодня мы транслируем чувства. Мода - это не отражение настоящего, она всегда смотрит в будущее на годы вперед. Сегодня я использую инструмент и оружие моды и борюсь сейчас за то, что мы завтра будем свободными. Полна свободы для Украины и для всех людей на планете Земля. Это моя сила и моя миссия", - сказал дизайнер.

После речи дизайнера в зале раздался сигнал воздушной сирены, которую с 24 февраля слышат жители всех городов и сел в Украине.

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Новая коллекция дизайнера - это простые вещи, на которых нанесены патриотические украинские месседжи: Паляниця, Мова, Свідомість, Україна, Нове життя, Сміливість, Свобода, Щастя, Єдність, Пісня, Мир.

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

В конце показа модели вышли на сцену, неся в руках флаг Украины.

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Видео показа:

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